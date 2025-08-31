72 часа след като отнесе тежко 1:4 от АЗ Алкмаар в Нидерландия и отпадна от Лигата на конференциите с общ резултат 1:6, Левски прекъсна серията си от 3 мача без успех във всички турнири (в поредицата е и 0:0 с Ботев Враца), надвивайки с 2:1 ЦСКА 1948 на „Герена”.

Кристиан Димитров (8) и бразилецът Майкон (34) с пета донесоха петата победа на „сините”.

Мавританецът Мамаду Диало (50) върна интригата с 4-тия си гол от началото на кампанията. 28-годишният нападател, който в миналия кръг посече кръвния враг на Левски – ЦСКА, можеше и да изравни четвърт час преди края, но Светослав Вуцов спаси.