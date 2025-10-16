Л евски следи изявите на футболисти от българското първенство за зимната си селекция. На "Герена" отново са се насочили към играчи, които може да им свършат работа, а няма да имат и нужда от допълнително време за адаптация, както би се случило с такива от други първенства.

"Мач Телеграф" научи, че "сините" не са се задоволили само с футболисти от елита, а следят и такива от Втора лига. Един от тях е Лео Пимента от Вихрен Сандански. За него се очаква сериозно наддаване през зимата. Той е бил наблюдаван няколко пъти, но засега не е ясно дали ще се появи на "Герена".

Другият, който привлича вниманието на елитните клубове, е Билал Ел Бакали Салах от Дунав Русе.

Лео Пимента е на 25 години. Той пристигна във Вихрен през лятото от Фпореста. От началото на сезона има 11 мача, в които е вкарал 5 гола и е направил 1 асистенция.

24-годишният Салах беше привлечен в Русе от андорския Санта Колома. Той има 7 мача и два гола за "драконите".