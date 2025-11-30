Л егендата на родния футбол Любослав Пенев е бил приет по спешност в онкологична клиника в Германия, пише вестник „24 часа“, позовавайки се на два независими източника. Според информацията, лекарите все още не са уточнили точната диагноза на 59-годишния специалист. По-рано днес Валери Божинов публикува трогателен пост по адрес на Пенев, пожелавайки му бързо възстановяване.

„Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб“, написа Божинов в социалните мрежи.

