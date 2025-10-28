С блъсъкът между Рилски спортист и Локомотив София днес на стадион "Искър" в Самоков ще един от най-интересните в тази фаза на турнира за Купата на България. Домакините са в Трета лига, но са на върха в класирането и по всичко личи ще спечелят промоция в края на сезона, а отделно разполагат с изключително опитни футболисти в редиците си.

Историята сочи преди сблъсъка, че Локомотив София е изковал историята на Рилски спортист в елита на родния футбол. "Скиорите" са играли общо в два сезона в А група, а интересното е, че първият им съперник в елита е именно Локомотив София. През лятото на 2002 година Рилецо гостува в "Надежда" и печели първата си точка след 1:1. В края на този сезон Рилски спортист изпада, записвайки само една победа през цялата кампания. Тя логично е и първата за клуба в елита. По-интересното е, че Рилски спортист удря именно Локомотив София през пролетта в Самоков с 2:0. "Скиорите" се завръщат в елита през сезон 2006/07, а тогава записват две загуби от Локо Сф. Иначе съдбата им е същата като първия път - изпадат.

Не се очаква старши треньорът на Локо Сф Станислав Генчев да прави мащабни промени в състава. В "Надежда" имат амбиции в този турнир и нямат намерение да правят излишни рискове.

