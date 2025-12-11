ЦСКА - Локомотив Сф е сблъсък с богата история в турнирите за Националната купа. Тя започва от далечната 1950 година, когато двата тим се наричат Отбор на народната войска и Торпедо. Тогава те се срещат на четвъртфиналите в турнира, а „червените“ побеждават с 2:0 на стадион „Българска армия“. Попаденията бележат дясното крило Димитър Миланов-Пижо и Костадин Благоев. Общо двата тима досега са се срещали 12 пъти в турнира, все на пряка елиминация. Уточняваме това, защото в отделни периоди в турнира е имало групови фази. Досега ЦСКА 7 пъти е продължавал напред, а 5 пъти Локомотив Сф.

Любопитното е, че в последните две издания на този сблъсък в турнира за Купата крайни победители бяха „червено-черните“. През сезон 2016/17 те играха на 1/16 финал като всичко трябваше да се реши в един мач на стадион „Локомотив“. „Железничарите“ тогава бяха в Трета Лига, а ЦСКА вече се бе завърнал в елита с новия формат, който бе създаден тогава. Въпреки това „червено-черните“ победиха с 2:1 с голове на Димитър Георгиев и Богомил Христов, а между тези две попадения за ЦСКА се разписа португалецът Руи Педро.

