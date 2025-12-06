Локомотив София приема днес пловдивския Ботев в един от най-завързаните мачове в кръга. Проблемът пред треньора на домакините Станислав Генчев са именно домакинските мачове. От началото на сезона Локо е спечелил само един мач в „Надежда“ - срещу Монтана с 3:0 в началото на кампанията. След това обаче „железничарите“ наредиха седем поредни победи без победа, а повечето точки в актива дойдоха от успехи навън. Освен всичко друго Генчев има проблем и със състава. Двама играчи от основния състав са наказани и няма да бъдат в групата – Даскалов и Бидунга. Това ще наложи и промени в стартовия състав, но не и в схемата – 3-5-2. В атака със сигурност ще действат Спас Делев и Георги Минчев. Двамата се напаснаха добре, в отсъствието на голмайстора Анте Аралица и това се видя ясно при гостуването на Монтана в последния кръг. В щаба на Локо имат и съвсем резонни опасения от състоянието на терена. Припомняме, че срещу Арда игрището в „Надежда“ приличаше на изорана нива и двамата треньори признаха, че на нея футбол няма как да се играе.

