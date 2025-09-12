Л удогорец прие оставката на треньора на дубъла Захари Сираков. 47-годишният бивш играч на Левски, който работеше в Разград от 2020-а, пое отговорността след поредицата загуби, завършили с тежко поражение от Фратрия с 0:5 в последния кръг на Втора лига.

В продължение на няколко дни ръководството обмисляше бъдещето на Лудогорец II, като взе решение отборът временно да бъде воден от Тодор Живондов, който към момента е оперативен директор на ДЮШ.

Красимир Чомаков, който бе част от екипа на Захари Сираков във втория отбор, остава в школата и ще бъде помощник на Христо Златински в Лудогорец III. Двамата ще подготвят отбора за предстоящото му участие в Шампионската лига за младежи, където съперник ще бъде победителят от двойката между беларуския Динамо (Минск) – казахстанския Ордабаси.