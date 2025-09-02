Лудогорец победи Ботев Пд с 2:1 и ще посрещне първата пауза в първенството като лидер. „Орлите“ имат 16 точки, колкото и Левски, но са с един допуснат гол по-малко – 2 на 3.

Любопитно е, че стартът на Лудогорец този сезон включва 5 победи и 1 равенство след 6 изиграни мача. От влизането на тима в елита през 2011-а, този се нарежда на 4-о място сред всичките. Само във втория сезон – 2012/13, тимът нямаше загубена точка след 6-я си мач и имаше 18. Поради това онзи шампионат е еднолично с най-силния старт. Още три пъти пък точките бяха 16, колкото са в момента и това, което нарежда класацията между тях е головата разлика. Сегашната е 13:2 и с не Лудогорец е на 4-ото място. По-добра – 14:1 с 16 спечелени точки бе тя през 2011/12, както през 2022/23 бе 19:4.

