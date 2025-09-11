Т рансферното лято бе изключително лудо и отборите ни тотално се подмениха, след като преди два дни прозорецът у нас официално затвори. Клубовете ни обаче едва ли знаят какво е спирка, защото ще могат да продължат спокойно да взимат свободни агенти и няма да е чудно, ако в близките седмици още 20-30 футболисти влязат в тимовете ни.

Иначе отборите ни взеха цели 171 играчи през лятото, което прави почти цели 16 чисто нови единадесеторки. Тук не влизат играчите, които се връщат след наем или които са взети от юношеските формации. Цели 11 клуба привлякоха двуцифрен брой нови попълнения. Безспорният шампион на пазара е ЦСКА 1948 с 20 футболисти, но като тази трансферна лудница вече се превърна в практика за този клуб. На второ място по попълнения е Ботев Пловдив с 15, а третото място си поделят другият пловдивски тим Локо, Ботев Враца и новакът Монтана. Очевидно двата тима от тепетата, където имаше колизии на най-високо ниво се подмениха най-пълно. Останалите отбори, привлекли двуцифрен брой футболисти са: Септември (12), Локо Сф (11), Добруджа (11), Черно море (10) и Берое (10).

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

