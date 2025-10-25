О тборът на Марек (Дупница) победи с 1:0 като гост Беласица (Петрич) и се измъкна от зоната на изпадащите във Втора лига, като остави петричани на дъното и без победа. Единственопо попадение вкара Илия Димитров в 16-акта минута. Вихрен (Сандански) се върна на пътя на победите и в стремежа си да остане в битката за промоция в елита, след като постигна категоричен успех с 5:1 над друг отбор от дъното – Севлиево. Локомотив (ГО) победи у дома Миньор с 3:1, а край морето Черноморец (Бургас) и Хебър завършиха 1:1 в дебюта на Иван Колев начело на домакините.
Резултати от Втора лига:
Беласица - Марек 0:1
Черноморец - Хебър 1:1
Локомотив Горна Оряховица - Миньор Перник 3:1
Вихрен Сандански - Севлиево 5:1