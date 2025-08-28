С ЪСТАВИ:
Арда: 1. Анатолий Господинов - 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски - 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев – 10. Светослав Ковачев, 20. Серкан Юсеин, 99. Бирсент Карагарен - 9. Георги Николов
Треньор: Александър Тунчев
Ракув: 1. Качпер Треловски - 25. Богдан Раковицан, 24. Зоран Арсенич, 4. Стратос Сварнас - 7. Фран Тудор, 88. Петер Барат, 6. Оскар Репка, 20. Жан Карлос - 19. Микаел Амеяу, 18. Йонатан Браут Брунес, 8. Томаш Пиенко
Треньор: Марек Папшун
Съдия: Игор Паяч