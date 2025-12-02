С тарши треньорът на Монтана Анатоли Нанков призна, че на неговия отбор липсва опит в мачовете от елита на българския футбол. Наставникът бе разочарован след поражението с 1:2 от Локомотив (София) в 18-ия кръг на Първа лига, като това бе десети пореден шампионатен двубой без успех за Монтана.

"Получи се оспорван мач на трудния терен в Монтана. Смятам, че Локомотив е по-опитният отбор с по-опитни футболисти и може би това повлия на крайния изход от мача. Мисля, че ние се представихме добре. Търсихме победата. Искахме я и когато изравнихме и имахме териториално превъзходство, дойде този втори гол на Локомотив на контраатака. Очаквахме и искахме да обърнем резултата, но за съжаление пак не успяхме. Може би не ни достига майсторство в завършващата фаза", призна наставникът на Монтана.

"Трудно е след загуба, когато се натрупат и повече негативни резултати. Това е лошото, че не печелим точки и не можем да победим. Не знам как да си го обясня. Повече ни футболисти не са играли в Първа лига и може би опитът ни липсва. Не може във всеки мач от четири удара, както бе днес, да получим два гола. Мисля, че това е основното", каза още Нанков.

