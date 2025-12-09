Недялко Москов винаги е интересен събеседник, когато става въпрос за български футбол. И най-вече Втора лига, където мачовете приключиха с изключение на един. Това е отложената среща между Хебър и втория тим на Лудогорец, която няма да доведе до сериозни размествания в класирането. Президентът на Несебър направи детайлен анализ на есента във Втора лига за читателите на „Мач Телеграф“.

ЛИДЕРИТЕ

Дунав Русе заслужено ще зимува на върха във Втора лига, познавам отлично Чиликов и знам колко качествен специалист е. Все пак се е учил от Димитър Димитров- Херо, който е едно от най-големите имена в професията в България. Русенци винаги са много концентрирани, вярващи до последно, че ще спечелят. Виждате и последния им мач. В продължението, при много тежки условия в Горна Оряховица, взеха трите точки. Това говори за голяма класа в тима. На второ място, бих казал, също заслужено се намира Фратрия, който разполага също с много качествено име на скамейката (б.р. Алексей Савинов), специалист с различна философия, чужденец, но му се получават нещата доста добре. Играят с по-различна схема от този сезон - 3-5-2, която е силно развивана от Савинов и това им носи дивидент. Янтра е трети, но игрово значително отстъпва от първите два отбора, а и честно казано, когато и да съм ги гледал, предимно се защитават. Винаги печелят случайно накрая. Миналата година при Киселичков играха доста по-добре. При Вихрен знам, че целта тази година е да се утвърдят във Втора лига и евентуално следващата да гонят нещо по-сериозно. Този сезон, както и обикновено, съм наблюдавал 70% от мачовете във втория ни ешелон, а и знаете, че Черноморец домакинства на нашия стадион в Несебър. Фаворити са Дунав и Фратрия за първите две места, така ще е и до последния кръг.

ЧЕРНОМОРЕЦ

Отборът е изцяло нов, много трансфери направиха. При Ангел Стойков играеха доста добре, но нямаше резултати, а сега при Иван Колев набързо направиха добри такива. За мен двамата най-качествени фуболисти във Втора лига са в Черноморец. Това са Митко Костадинов и Крис Добрев, които са играчи с етикет „Първа лига“, ако останат и след зимата, със сигурност отборът ще вдигне още нивото. Ще говоря по-детайлно за двамата, защото съм им бил и мениджър във времето. Крис започна да напипва ритъма последните мачове, а Митко има още какво да даде на отбора, в което не се и съмнявам. Все пак и двамата са бургазлии, знаят какво значи Черноморец за футбола в този край, а и в България.

