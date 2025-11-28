Треньорът на Хебър Николай Митов разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за срещата на тима със Севлиево днес. Той посочи какво иска да вижда от играчите си и е категоричен, че през този сезон иска да се изгради една добра основа, за да може през следващия да се гони влизане в Първа лига. „Готвим се добре. Остават още три мача до края на календарната година и трябва да сме пределно мотивирани да ги спечелим. Искам да видя момчетата на 100%. Ние сме отбор, който не може да си позволи да подценява никой. Искам в отбора си да виждам хора, които да се раздават от първата до последната секунда. Целта е да градим отбор, който следващата година да се бори за Първа лига. Радващото е, че всички момчета са на линия и всички са здрави. Ще мога да разчитам на тях. Трябва да излезем и да спечелим, защото в тази среща влизаме след две загуби и не е особено приятно. Трябва да минем през това. Всичко се прави в движение. Това ми е познато. Искам да изградим една добра основа през тази година".

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ