Феновете на Марек може да са доволни, че в лицето на Иво Паргов в любимия им клуб има приемственост.

И вайло Паргов е новият председател на Управителния съвет на втородивизионния Марек Дупница, съобщава официалният сайт на клуба.

Той е бил избран единодушно на проведеното Общо събрание на клуба на стадион „Бончук“ вчера – навръх 51-вия си рожден ден.

Бившият нападател наследява на поста покойния си баща – легендарния Сашо Паргов, който напусна този свят на 20 юли.

През кариерата си на терена Иво Паргов носи екипите на Марек, Миньор Перник, Локомотив София, Нафтекс и Анагениси Артас (Гърция). Полуфиналист за купата на страната през 1999-а и 2001-ва с „железничарите” и през 2002-ра с родния си тим. Има и полуфинал и за купата на ПФЛ през 1997-а с Миньор.

Новият президент на Марек ще даде първата си пресконференция тази вечер в 19 часа.