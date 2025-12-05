Д аниел Васев е новият спортен директор на елитния футболен отбор Локомотив София, съобщиха от клуба. Васев е бивш футболист на "железничарите", тръгнал към големия футбол от школата на клуба.

На поста, който от години беше вакантен, той ще отговаря за селекцията на първия отбор, както и за цялостната организация на спортно-техническия процес.

"Ръководството на Локомотив вярва на Дани и му пожелава много успехи с любимия клуб!", се казва в съобщението на клуба.

