Д аниел Васев е новият спортен директор на елитния футболен отбор Локомотив София, съобщиха от клуба. Васев е бивш футболист на "железничарите", тръгнал към големия футбол от школата на клуба.
На поста, който от години беше вакантен, той ще отговаря за селекцията на първия отбор, както и за цялостната организация на спортно-техническия процес.
"Ръководството на Локомотив вярва на Дани и му пожелава много успехи с любимия клуб!", се казва в съобщението на клуба.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE