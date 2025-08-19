Венцислав Митрев е 11-и в ранглистата на родните съдии.

Н еособено опитен съдия ще изведе двете ЦСКА-та в дербито на 6-ия кръг на Първа лига.

Това е софиянецът Венцислав Митрев, който има всичко на всичко 16 мача в елита и е 11-и в ранглистата.

Ето и всички назначения:

22 август, 20:30 часа

Локомотив София 1929 - Спартак 1918 Варна

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васил Петров Минев

СН: Станислав Георгиев Тодоров

23 август, 19:00 часа

ПФК Монтана 1921 - ПФК Септември София

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Александър Костадинов Костадинов

23 август, 21:15 часа

Черно море - Локомотив Пловдив 1926

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Георги Генов Нарлев

24 август, 17:45 часа

Добруджа 1919 - Ботев Враца

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Георги Милков Гинчев

СН: Кольо Димитров Данев

24 август, 20:15 часа

ЦСКА - ЦСКА 1948

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Никола Петров Джугански

25 август, 19:00 часа

ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Георги Владимиров Игнатов

25 август, 21:15 часа

ПФК Берое - ПФК Лудогорец

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Ахмед Яшар Ахмед