Н еособено опитен съдия ще изведе двете ЦСКА-та в дербито на 6-ия  кръг на Първа лига.

Това е софиянецът Венцислав Митрев, който има всичко на всичко 16 мача в елита и е 11-и в ранглистата.

Ето и всички назначения:

22 август, 20:30 часа

Локомотив София 1929 - Спартак 1918 Варна

ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Светослав Колев Енчев

4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Васил Петров Минев

СН:    Станислав Георгиев Тодоров    

23 август, 19:00 часа

ПФК Монтана 1921 - ПФК Септември София

ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ:    Тодор Недялков Киров    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев

СН:    Александър Костадинов Костадинов    

23 август, 21:15 часа

Черно море - Локомотив Пловдив 1926

ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Кристиян Николов Колев

СН:    Георги Генов Нарлев    

24 август, 17:45 часа

Добруджа 1919 - Ботев Враца

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Георги Милков Гинчев

СН:    Кольо Димитров Данев    

24 август, 20:15 часа

ЦСКА - ЦСКА 1948

ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски

СН:    Никола Петров Джугански    

25 август, 19:00 часа

ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Георги Димитров Давидов

СН:    Георги Владимиров Игнатов    

25 август, 21:15 часа

ПФК Берое - ПФК Лудогорец

ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов

СН:    Ахмед Яшар Ахмед   

