Н еособено опитен съдия ще изведе двете ЦСКА-та в дербито на 6-ия кръг на Първа лига.
Това е софиянецът Венцислав Митрев, който има всичко на всичко 16 мача в елита и е 11-и в ранглистата.
Ето и всички назначения:
22 август, 20:30 часа
Локомотив София 1929 - Спартак 1918 Варна
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васил Петров Минев
СН: Станислав Георгиев Тодоров
23 август, 19:00 часа
ПФК Монтана 1921 - ПФК Септември София
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Александър Костадинов Костадинов
23 август, 21:15 часа
Черно море - Локомотив Пловдив 1926
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Георги Генов Нарлев
24 август, 17:45 часа
Добруджа 1919 - Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Георги Милков Гинчев
СН: Кольо Димитров Данев
24 август, 20:15 часа
ЦСКА - ЦСКА 1948
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Никола Петров Джугански
25 август, 19:00 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Георги Владимиров Игнатов
25 август, 21:15 часа
ПФК Берое - ПФК Лудогорец
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов
СН: Ахмед Яшар Ахмед