С ъдийската комисия към Българския футболен cъюз обяви назначенията за мачовете от 8-ия кръг в efbet Лига.

Столичното дерби между Локомотив София и Левски е поверено на съдийска бригада, ръководена от Драгомир Драганов. Другото столично дерби – ЦСКА срещу Септември, е поверено на Мартин Марков.

Ето всички назначения за 8-ия кръг на родното първенство:

12 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., ПЕТЪК, 17:30 Ч.

ПФК БЕРОЕ – СТАРА ЗАГОРА – ПФК БОТЕВ ВРАЦА

Главен съдия: Кристиян Николов Колев

Асистент съдия 1: Йордан Петров Петров

Асистент съдия 2: Месут Севинчев Ахмедов

Четвърти съдия: Мартин Живков Великов

ВАР: Георги Николов Кабаков

АВАР: Денислав Йорданов Сталев

Съдийски наблюдател: Цветан Кръстев Кръстев

12 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., ПЕТЪК, 19:45 Ч.

ПФК БОТЕВ АД – ПФК МОНТАНА 1921

Главен съдия: Тодор Недялков Киров

Асистент съдия 1: Красимир Атанасов Атанасов

Асистент съдия 2: Теодор Пешев Петров

Четвърти съдия: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Красен Иванов Георгиев

АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

Съдийски наблюдател: Георги Владимиров Игнатов

13 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., СЪБОТА, 17:45 Ч.

ФК СПАРТАК 1918 – ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924

Главен съдия: Волен Валентинов Чинков

Асистент съдия 1: Дениз Пиринов Соколов

Асистент съдия 2: Петър Велизаров Митрев

Четвърти съдия: Михаел Петков Павлов

ВАР: Радослав Петров Гидженов

АВАР: Георги Петров Стоянов

Съдийски наблюдател: Камен Михайлов Алексиев

13 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., СЪБОТА, 20:15 Ч.

ПФК ЦСКА – ПФК СЕПТЕМВРИ СОФИЯ

Главен съдия: Мартин Иванов Марков

Асистент съдия 1: Георги Пламенов Тодоров

Асистент съдия 2: Станимир Емилов Трифонов

Четвърти съдия: Християна Красимирова Гутева

ВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

Съдийски наблюдател: Вихрен Веселинов Манев

14 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., НЕДЕЛЯ, 18:00 Ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945

Главен съдия: Георги Димитров Давидов

Асистент съдия 1: Никифор Деянов Велков

Асистент съдия 2: Милен Дончев Арабаджиев

Четвърти съдия: Васил Петров Минев

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Георги Милков Гинчев

Съдийски наблюдател: Ахмед Яшар Ахмед

14 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., НЕДЕЛЯ, 20:30 Ч.

ФК ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ПФК ЛЕВСКИ

Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов

Асистент съдия 1: Димо Дамянов Вълчев

Асистент съдия 2: Мирослав Николаев Симеонов

Четвърти съдия: Любослав Бисеров Любомиров

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

Съдийски наблюдател: Никола Петров Джугански

15 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., ПОНЕДЕЛНИК, 18:00 Ч.

ФК ЦСКА 1948 – ПФК СЛАВИЯ 1913

Главен съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски

Асистент съдия 1: Мартин Емилов Венев

Асистент съдия 2: Красимир Владимиров Миланов

Четвърти съдия: Станимир Лозанов Тренчев

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев

АВАР: Васил Петров Минев

Съдийски наблюдател: Цветан Георгиев Георгиев

15 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., ПОНЕДЕЛНИК, 20:30 Ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ – ФК ДОБРУДЖА 1919

Главен съдия: Димитър Димитров Димитров

Асистент съдия 1: Дарин Василев Иванов

Асистент съдия 2: Марио Георгиев Данаилов

Четвърти съдия: Георги Петров Стоянов

ВАР: Владимир Вълков Вълков

АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

Съдийски наблюдател: Станислав Георгиев Тодоров