С ъдийската комисия към Българския футболен cъюз обяви назначенията за мачовете от 8-ия кръг в efbet Лига.
Столичното дерби между Локомотив София и Левски е поверено на съдийска бригада, ръководена от Драгомир Драганов. Другото столично дерби – ЦСКА срещу Септември, е поверено на Мартин Марков.
Ето всички назначения за 8-ия кръг на родното първенство:
12 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., ПЕТЪК, 17:30 Ч.
ПФК БЕРОЕ – СТАРА ЗАГОРА – ПФК БОТЕВ ВРАЦА
Главен съдия: Кристиян Николов Колев
Асистент съдия 1: Йордан Петров Петров
Асистент съдия 2: Месут Севинчев Ахмедов
Четвърти съдия: Мартин Живков Великов
ВАР: Георги Николов Кабаков
АВАР: Денислав Йорданов Сталев
Съдийски наблюдател: Цветан Кръстев Кръстев
12 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., ПЕТЪК, 19:45 Ч.
ПФК БОТЕВ АД – ПФК МОНТАНА 1921
Главен съдия: Тодор Недялков Киров
Асистент съдия 1: Красимир Атанасов Атанасов
Асистент съдия 2: Теодор Пешев Петров
Четвърти съдия: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Красен Иванов Георгиев
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
Съдийски наблюдател: Георги Владимиров Игнатов
13 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., СЪБОТА, 17:45 Ч.
ФК СПАРТАК 1918 – ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924
Главен съдия: Волен Валентинов Чинков
Асистент съдия 1: Дениз Пиринов Соколов
Асистент съдия 2: Петър Велизаров Митрев
Четвърти съдия: Михаел Петков Павлов
ВАР: Радослав Петров Гидженов
АВАР: Георги Петров Стоянов
Съдийски наблюдател: Камен Михайлов Алексиев
13 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., СЪБОТА, 20:15 Ч.
ПФК ЦСКА – ПФК СЕПТЕМВРИ СОФИЯ
Главен съдия: Мартин Иванов Марков
Асистент съдия 1: Георги Пламенов Тодоров
Асистент съдия 2: Станимир Емилов Трифонов
Четвърти съдия: Християна Красимирова Гутева
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
Съдийски наблюдател: Вихрен Веселинов Манев
14 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., НЕДЕЛЯ, 18:00 Ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945
Главен съдия: Георги Димитров Давидов
Асистент съдия 1: Никифор Деянов Велков
Асистент съдия 2: Милен Дончев Арабаджиев
Четвърти съдия: Васил Петров Минев
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Георги Милков Гинчев
Съдийски наблюдател: Ахмед Яшар Ахмед
14 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., НЕДЕЛЯ, 20:30 Ч.
ФК ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ПФК ЛЕВСКИ
Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов
Асистент съдия 1: Димо Дамянов Вълчев
Асистент съдия 2: Мирослав Николаев Симеонов
Четвърти съдия: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
Съдийски наблюдател: Никола Петров Джугански
15 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., ПОНЕДЕЛНИК, 18:00 Ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК СЛАВИЯ 1913
Главен съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски
Асистент съдия 1: Мартин Емилов Венев
Асистент съдия 2: Красимир Владимиров Миланов
Четвърти съдия: Станимир Лозанов Тренчев
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев
АВАР: Васил Петров Минев
Съдийски наблюдател: Цветан Георгиев Георгиев
15 СЕПТЕМВРИ 2025 Г., ПОНЕДЕЛНИК, 20:30 Ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ – ФК ДОБРУДЖА 1919
Главен съдия: Димитър Димитров Димитров
Асистент съдия 1: Дарин Василев Иванов
Асистент съдия 2: Марио Георгиев Данаилов
Четвърти съдия: Георги Петров Стоянов
ВАР: Владимир Вълков Вълков
АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
Съдийски наблюдател: Станислав Георгиев Тодоров