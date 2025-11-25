О т Лудогорец излязоха с призив към своите фенове да дойдат на „Хювефарма Арена“ за мача със Селта.
"Да подкрепим Лудогорец в поредната европейска вечер. Испанският Селта, воден от легендарния нападател Яго Аспас, пристига в Разград за решаващ мач, който обещава много емоции за феновете по трибуните. Да загърбим трудностите и да се насладим на поредната европейска вечер на „Хювефарма Арена“. Гледаме само напред с нов треньор и нови надежди. Всички на стадиона! Да направим атмосфера, достойна за още един мач, който вярваме, че ще се помни дълго!“, написаха от клуба.