Б ившият футболист на ЦСКА Петър Витанов – Патрика коментира пред „Мач Телеграф“ тежката ситуация при "червените". Той разкри, че не намира логика в някой неща, които се случват в клуба. „Ако всеки треньор идва и иска всяка година да смени 11 футболисти, не знам как ще се получат нещата. ЦСКА се върти в един омагьосан кръг. Не виждам никакво доверие към българските футболисти.

Това е истината. Тео Иванов влезе, но в три кръга преди това не игра. В крайна сметка влезе и оправдава доверието. Взеха Годой, но едно е да играеш в Берое и съвсем различно е в ЦСКА. Доста от играчите са длъжници. Взеха се много нови футболисти. Сегер е един от тях, но за мен Петко Панайотов е по-класен. Другото, което ме озадачава, е Антонов, който не беше на подготовката с отбора, не му се гласува доверие и в един момент го хвърлиха да помага и да се обръщат мачовете. Не виждам логика в цялото това нещо. ЦСКА трябва да има една единна политика и треньорите, и играчите да се съобразяват с нея. Не виждам да се взимат качествени футболисти. Това е истината. Изненадан съм от случилото се с Вион и това с Кордоба. Това са си треньорски решения. Ако така се продължава с резултатите, не знам кой ще отговаря за тях. Не може да се търси отговорност от Бойко Величков.

Той дойде преди две седмици. Има идеи и амбиции, но му е необходимо и на него време. Чест му прави, че излиза и говори пред медиите. Защото преди това нямаше директор, който да излезе. Керкез само го слушаме как се оправдава. Не съм го чул да си признае за нещо, че той има вина. Интересно ми е каква беше причината ЦСКА да излезе в домакински мач да играе с четирима централни защитника в една линия. Той само говори, че му трябват футболисти. Не знам колко човека трябва да дойдат. Всички са му виновни в ЦСКА.

Не съм го чул да каже едно положително нещо. Сменяла се кръвта на отбора?!. Та той доктор ли е или треньор на футболен клуб?! Дано сега по време на паузата за националите нещата да се подобрят“, заяви Патрика.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

