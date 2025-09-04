П ари Сен Жермен преживява напрегнат старт на сезона в съблекалнята си. Според Fútbol 360, както съобщава и Gazzetta Dello Sport, украинският централен защитник Иля Забарни, привлечен това лято от Борнемут за 63 милиона евро, е поискал напускането на руския вратар Матвей Сафонов, преди да приеме офертата на Париж.

Миналия сезон ПСЖ се открои със силата на групата си под ръководството на Луис Енрике, който спечели Шампионската лига. Съвместното съществуване между Забарни и Сафонов обаче заплашва да наруши този климат.

Защитникът не крие позицията си: Трябва да общувам с него на професионално ниво, но докато войната продължава, подкрепям изолацията на руския футбол.

Бившият вратар на Динамо Киев Денис Бойко разкри молбата на украинеца по време на предаване по Fútbol 360: „Говорих с Иля и той ми каза, че е поискал руснакът да не бъде част от ПСЖ. За съжаление, не всичко зависи от него. Сафонов има договор до 2029 г. и той не може да бъде прекратен“, каза той.

Сафонов се присъедини към парижкия клуб през 2023 г. за 20 милиона евро от Краснодар. Самият вратар заяви това лято: „Готов съм да се боря за нови трофеи и нови възможности“, затваряйки вратата с напускането си.

Осъзнавайки ситуацията, Луис Енрике се опита да облекчи напрежението: „Спортът и футболът са най-добрият начин да обединим хората и да създадем единство, а не разделение". Въпреки това, противопоставянето между личната позиция на Забарни и договорното положение на Сафонов продължава да подхранва противоречия в съблекалнята на ПСЖ.