Д обруджа и Локомотив София направиха зрелищно 2:2 в двубой от 9-ия кръг на българското първенство! По този начин и двата отбора сложиха край на сериите си от поредни загуби, които за добричлии бяха 4, докато за столичните „железничари“ – 2.

Делев вкара за гостите в 53-ата минута след фрапантна грешка на Пиргов. Кардозо изравни 10 минути след това от дузпа, отсъдена за фал на Митков. В 72-ата минута Дост бе изгонен за груб фал срещу Силва. Кардозо вкара втори гол за Добруджа в 80-ата минута с удар отблизо след рейд на Силва! Локо Сф изравни на свой ред чрез Лясков, който вкара в 86-ата минута след подаване на Карусо.

С това равенство хората на Атанас Атанасов събраха 7 точки и излязоха на 13-о място във временното класиране, докато тимът на Станислав Генчев имат 11 точки и вече са 6-и.

