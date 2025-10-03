С лавия ще преследва победа номер 60 в елитната дивизия над Локомотив Сф. Балансът до днес от 141 изиграни мача възлиза на 59 успеха за „белите“, 34 равенства, а 48 пъти са триумфирали „железничарите“. Съперничеството между двата клуба във времената, в които в България е имало елитна дивизия започва на 18 ноември 1939 година. Тогава Славия записва първата си победа. Тя е с 4:2. Автор на историческия първи гол в това съперничество също е от „белите“ - Борис Дуков. В същия мач два гола за победителите бележи Димитър Байкушев-Мими, а един добавя Христо Евтимов – Майцата. За Локомотив автор на двете попадения е Спас Георгиев-Пано. От общо 59-те победи на Славия над този съперник 16 са с 1:0, 12 с 2:0, 9 с 2:1, 8 с 3:1, 5 с 3:2, 3 с 3:0, 2 с 4:1 и 4:2 и по една с 5:1 и 5:0. Най-големият успех с 5:0 е на 22 септември 1953 година. Любопитното е, че след малкото, на другия ден 23 септември 1953 се изиграва и най-голямото дерби – това между ЦСКА и Левски, като „червените“ също побеждават с 5:0. Но пък и в двете дербита най-големите победи са за Левски и Локо. „Червено-черните“ записват най-изразителния разгром в това съперничество на 27 май 2000 година, когато триумфираха с 6:0.

Още четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX