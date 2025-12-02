Б илетите за феновете на Левски за двубоя от 18-ия кръг на българското първенство по футбол срещу Славия ще бъдат продавани само в деня на мача на касите на стадион "Александър Шаламанов" и на Автогара "Овча купел", съобщават "сините". Привържениците на отбора могат да закупуват пропуски за Сектор "Б" и Сектор "В" с единична цена от 25 лева.

"Билетите за двубоя от 18-ия кръг на Първа лига срещу Славия ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача – 4 декември (четвъртък)", съобщават от клуба. "Цената на пропуските е 25 лева, като продажбата започва от 16:30 часа на касите на Сектор "Б", Сектор "В" и тази на Автогара "Овча купел". В 17:00 часа ще бъдат отворени входовете на Сектор "Б" и Сектор "В", отредени за привържениците на Левски", пишат още "сините".

Двата отбора влизат в мача в отлично настроение. Домакинът на срещата Славия спечели с 3:1 срещу Добруджа (Добрич) и не само се намира в серия от пет победи във всички турнири, а освен това не е губил официален мач от 15 септември. "Белите" са на седмо място в класирането с 24 точки и 17 по-малко от Левски, който разгроми Септември със 7:0 и поведе с осем точки на ЦСКА 1948 в класирането.

Междинният кръг тази седмица е предпоследен за календарната година в българското първенство.

