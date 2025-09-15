С лавия ще се опита да спре негативната серия срещу ЦСКА 1948. Двата отбора излизат един срещу друг днес на стадиона в Бистрица. В последните пет мача между двата отбора „червените“ от покрайнините на София имат три победи, включително и последната – 1:0 на 2 май на стадион „Александър Шаламанов“. Като цяло психологическото предимство е изцяло на страната на домакините, въпреки загубата в последния кръг от Левски, докато Славия направи равен с ЦСКА. Проблемът на „белите“ е в защитата, където допускат 1, 9 гола на мач. Отделно върху тима тегнат психологически четирите поредни загуби, допуснати от 2-ия до петия кръг в първенството.

От своя страна ЦСКА 1948 игра добре срещу „сините“ на „Герена“, а надеждите им за победа са в отличната форма на тарана Диало. Мавританецът отбеляза два страхотни гола и на ЦСКА, и на Левски. От друга страна отбраната на тима от Бистрица също е много стабилна и рядко допуска повече от един гол в мач.

И още един статистически факт сочи ЦСКА 1948 за абсолютен фаворит. От началото на първенството Славия няма победа като гост, а ЦСКА 1948 е спечелил всичките си мачове у дома.

