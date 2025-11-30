М агията на Ратко Достанич озари Славия. "Белите" стигнаха до 5 поредни победи във всички турнири под негово ръководство, след като удариха с 3:1 Добруджа в луд мач. И двата тима отправиха по 13 удара, но домакините бяха по-точни. Освен това те играха два пъти с ръка в наказателното си поле, но дузпа не бе отсъдена в техен ущърб.

Такава обаче имаше за Славия, след като Исак Соле от около метър и половина стреля в лявата ръка на Керчев. Лазар Марин даде старт на "бялата" фиеста, а Томаш Силва я забави за малко. Гермуш обаче се развихри и донесе поредните 3 точки на сметката на тима от "Овча купел", който в сряда приема у дома Левски.