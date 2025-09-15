Р ъководството на Левски се похвали, че билетите за сектор „А“ за дербито с Лудогорец са разпордадени. Двубоят от 9-ия кръг на Първа лига е на 19 септември (петък) от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

„Сектор „А“ е напълно разпродаден за мача с „Лудогорец" и ще грее в синьо. Съвсем скоро целият стадион ще посинее. 12-ият играч е на пост - готов да вдъхновява отбора до последната секунда.

Билети може да вземете от касите на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim или онлайн на tickets.levski.bg

Благодарим за подкрепата!“, написаха от Левски в профилите си в социалните мрежи.