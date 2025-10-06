К огато Славия е опрян до стената на помощ се появява Доктор Локо София, който поне временно вдига „белите“ на крака. Преди мача между двата тима в петък „червено-черните“ бяха осми, а „белите“ на последното място, но в крайна сметка славистите триумфираха с трите точки след 2:0.

В последните 20 сезона има общо седем случая, в които Локо София е поне четири места по-високо в класирането от градския си съперник, а са изиграни минимум шест кръга от първенството.

Първият такъв двубой от този период е от сезон 2006/07, когато „белите“ са 12-и, а „железничарите“ втори. Срещата завършва 1:1 с голове съответно на Тодор Колев и Саша Антунович. През сезон 2008/09 Локо са влиза в есенния мач като шест, а тимът от „Овча купел“ е десети, но бие като гост 1:0 с гол на Благо Георгиев. През пролетта „червено-черните“ са четири места по-напред, повеждат 2:0, но с два гола на Самокишев в последния четвърт час „белите“ изравняват. На следващата година двата отбора правят 0:0, въпреки че Локо е четвърти, а славистите осми.

През 2010/11 е единственият случай, в който „червено-черните“, които са пети, бият десетия Славия 1:0 с попадение на Джемал Джонсън. През 2011/12 Славия в позицията си на 11-и бие 2:1 седмия Локо, след като обръща двубоя с попадения на Юруков и Ради Василев. Калкулацията показва, че за 20-годишния период Локо седем пъти е влизал срещу „белите“ със солидно предимство в класирането, но взима само един мач.

Още четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX