С ъдийската комисия към Бългaрския футболeн cъюз даде пресконференция, на която бяха анализирани съдийските решения от последните кръгове на шампионата и бяха представени анализи и обсъдени ключови ситуации. В нея участие взеха председателят на СК Станислав Тодоров, заедно с членове на комисията.

Първата е от двубоя Ботев Пловдив – Арда (0:5) и стана ясна и причината за временното отстраняване на Васимир Ел Хатиб. Арбитърът бе на ВАР за този двубой от третия кръг, игран на 3 август на стадион „Христо Ботев“.

След мача „канарчетата“ изразиха сериозни претенции към съдийството и дори поискаха преиграване. На 6 август комисията излезе с официална позиция, че Ел Хатиб е отстранен за неопределен период поради „представяне под нивото“. Ключовият момент е от 36-ата минута, когато попадение на Арда бе неправилно отменено заради несъществуваща засада. Именно тази ситуация доведе до санкцията на съдията.

Втората сериозна грешка е отчетена по време на двубоя между Септември София и Локомотив София, когато футболист на „железничарите“ задържа съперник в наказателното поле, но дузпа не бе отсъдена.

Освен това съдиите признаха за още един пропуск, който не подлежи на корекция чрез ВАР, тъй като касае показан жълт картон, довел до изгонване. Ситуацията е от мача между Спартак Варна и Локомотив Пловдив (1:2), когато Тодор Павлов получи официално предупреждение за нарушение срещу Бернардо Коуто, а впоследствие стана ясно, че именно Коуто е извършил фаула.