А лександър Томаш е успял да изглади днес всички търкания, които е имал с Ботев Пд. Според запознати първоначално двете страни са имали разминавания по финансовите условия, но в крайна сметка те са били изгладени. Томаш идва на "Колежа" с познатия си антураж - Косьо Мирчев и Тодор Кючуков. Към тях ще се присъедини и ново име - Илиян Митрев.

Последният доскоро бе част от ЦСКА. Той бе помощник по физическата подготовка при Томислав Стипич, Александър Томаш, Душан Керкез, а след това и при Вальо Илиев. Митрев обаче се оказа излишен при Христо Янев. Томаш обаче трябва да забрави за един от любимите си асистенти - Христо Колев. Бащата е легенда на Локомотив Пд и няма как да стъпи на "Колежа".

Твърди се, че Томаш също така няма да бърза и ще изчака да мине домакинството на Левски във вторник, за да поеме "канарчетата".