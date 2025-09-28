"Нарочно не съм говорил с тях. Само ги поздравих след полуфинала", обяви Владимир Николов. Бившият ни волеболен ас е баща на настоящите ни звезди Мони и Алекс Николови. "Еуфорията е много сериозна. Тук по трибуните хората им се радват. Тази еуфория не трябва да стига до тях, така е по-добре. Разсейванията няма да им помогнат. Вълнението за тях е различно", продължи той пред "Тази неделя".

"Не съм бил на финал, но съм преживявал подобни емоции. Те са доволни от добре свършената работа. Емоцията ще я усетят в България, така и трябва да бъде. Няма по-голяма гордост децата да задминат родителите си", каза още Николов. "Не знам како им е казала майка им, но сигурно, че ги обича и се гордее с тях", добави той-.

"Може да е имало някакво подценяване. Днес за първи път ще се изправим срещу отбор, който е по-силен. Не играхме с Франция, Бразилия, Полша, Япония, които са по-силни от нас. Гипсираш се, когато не си вярваш във възможностите си. Самочувствието е доста важно. Моят Алекс знае, че не е по-слаб от италианците. Не съм притеснен, щастлив съм, че момчетата ще могат да изживеят този момент, който сами си създадоха. Бих им казал да дадат всичко и да се надяват на най-доброто", завърши той.