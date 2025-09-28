Б ронзовата олимпийска медалистка по борба Евелина Николова, която е почетен гражданин на Петрич и Кюстендил, стана майка. С огромно щастие тя посрещна на бял свят първородния си син. Той ще носи името Мартин. Радостната новина беше посрещната с вълнение както от близките ѝ, така и от спортната общност. Всички те ѝ изпратиха поздравления с пожелания детето да расте здраво, силно и с дух, достоен за постиженията на своята майка.

През септември миналата година Николова мина под венчило. Една от най-успешните ни състезателки по борба в последните години каза „да“ на своя избраник Атанас на стилна сватбена церемония, състояла се във вила „Екатерина“ край Ихтиман.