Ноа изненада любимата си с пръстен навръх 16-я й рожден ден. Венецуела (вляво) има силна връзка с майка си.

Д ъщерята на легендата в професионалния бокс Тайсън Фюри – Венецуела, се сгоди навръх 16-ия си рожден ден.

В разгара на партито тийнейджърката каза „да“ на любимия си Ноа Прайс, който също е боксьор. Младежът излезе на дансинга и падна на коляно пред красавицата, поднасяйки й годежен пръстен с диамант. След това двамата отпразнуваха годежа с бурни танци.

Новината разкри майка й Парис Фюри, след като публикува видеоклип от щастливото събитие, признавайки, че е била шокирана.

„Поздравления за Венецуела и Ноа за годежа. И двамата сте млади, но вие най-добре си знаете. Все още съм шокирана, а в същото време много се радвам и за двама ви. Аз и баща ти не бихме могли да бъдем по-горди“, сподели Парис, която има общо седем деца от Тайсън Фюри.

В социалните мрежи заваляха поздравления към влюбените, а повечето от последователите бяха категорични, че въпреки възрастта си младата дама е последвала сърцето си и е направила най-важната стъпка в живота си.

Венецуела е най-голямото дете на бившия световен шампион в тежка категория. Тя призна, че се разбира добре с известния си баща, макар че го описва като „много строг“.

„Той просто не харесва да нося грим и да изглеждам добре“, обясни Венецуела, преди да разкрие, че Тайсън й се е ядосал само веднъж, защото е носила тясна лилава минирокля.

„Строгите родители отглеждат хитри деца“, добави тя в риалити сериала по Netflix „У дома с Фюри“, който запознава феновете на бокса отблизо с живота и семейството на Циганския крал.

Връзката на Венецуела с майка й обаче е много по-силна, а Парис я определя като „типични отношения между майка и дъщеря тийнейджърка“.