Б итката за титлата във Формула 1 стигна до финал, в който трима пилоти – Ландо Норис, Макс Верстапен и Оскар Пиастри, имат шанс за титлата. Британецът Норис води с 12 точки пред Верстапен (Ред Бул) и с 16 пред съотборника си в Макларън Пиастри.

Не се случва често трима пилоти да влизат в последното състезание с шанс за титлата. Това ще е осмият такъв случай, а в предишните 7 фаворитите често са губили.

1950 г. – Фарина измъква титлата

Първият шампионат в F1 стига до финала на „Монца“, където се борят трима пилоти на Алфа Ромео – Хуан Мануел Фанджо, Джузепе Фарина и Луиджи Фаджоли. Фанджо води пред Фаджоли с 2 точки и пред Фарина с 4. Технически проблеми обаче слагат край на състезанието му, Фарина печели титлата, а Фаджоли остава трети в генералното класиране. Фанджо печели общо 5 титли между 1951 и 1957 г. след това.

1959 г. – първият триумф на Брабъм

Австралиецът Джак Брабъм води преди финала за Гран при на САЩ във Флорида, но британците Стърлинг Мос и Тони Брукс са в биткатадо последно. Мос има нужда да спечели или да завърши втори, а Брабъм, който му е съотборник в Купър да е зад него. Брукс гони задължителна победа.

Мос повежда, но отпада заради счупена скоростна кутия. Брабъм води през почти цялото състезание, но остава без гориво в края. Брукс го минава и завършва трети. Брабъм слиза от болида си и го бута до финала, като остава 4-и, но това е достатъчно за първата от трите му титли.

1964 – обратът на Съртис

Джон Съртис става единственият със световни титли на 2 и на 4 колела, печелейки титлата във Формула 1 през 1964.

Той изостава с 5 точки от Греъм Хил, а Джим Кларк е на още 4 точки зад него преди финала в Мексико. Хил, който кара за BRM, се удря със съотборника на Съртис във Ферари Лоренцо Бандини. Кларк (Лотус) доминира в състезанието, но е принуден да спре в последната обиколка заради изтичане на масло.

Виждайки проблемите на Кларк, от Ферари нареждат на Бандини да пусне Съртис пред себе си, британецът завършва втори и става шампион с точка повече от Хил.

1981 – Пикет шампион на паркинга

Сегашният старт за Гран при на Лас Вегас е пълен с блясък. Първите състезания там обаче – през 1981 и 1982 г. се провеждат на паркинга на хотел „Сизър Палас“. И в двете години те решават титлата.

През 1981 г. Карлос Ройтеман (Уилямс) води с 1 точка пред Нелсон Пикет (Брабъм), а Жак Лафит (Лижие) също има шанс.

Ройтеман печели полпозишън, но в самото състезание има проблеми и остава едва осми. Тогава точки взимат само първите шестима. Пикет също е с проблеми с охлаждането, но завършва пети и печели титлата с 2 точки преднина. Лафит остава шести в решаващото състезание.

1986 – титла за Прост, кошмар за Менсъл

Найджъл Менсъл (Уилямс) влиза в решаващото състезание в Австралия, знаейки, че трето място ще му е достатъчно за титлата. Той има солидна преднина пред Ален Прост (Макларън) и другия пилот на Уилямс Нелсон Пикет.

Менсъл върви трети зад Пикет и Прост, но 19 обиколки преди края гумата му експлодира. Уилямс викат Пикет в бокса, за да избегнат същото да се случи и с него. Това дава втора поредна титла на Прост, а Менсъл трябва да чака чак до 1992 г., преди най-после да стане шампион.

2007 г. – Райконен печели под носа на Макларън

Люис Хамилтън е много близо до титлата в дебютния си сезон, в който през цялото време води битка с опитния си съотборник в Макларън Фернандо Алонсо. Кими Райконен (Ферари) е близо до тях, като всичко се променя в последните няколко състезания.

Преди финала в Бразилия Хамилтън все пак води със 107 точки, пред Алонсо със 104 и Райконен със 100. Тогава за победа се дават 10 точки, а Хамилтън трябва да завърши 5-и и ще спечели титлата. Той обаче стартира слабо, а механичен проблем прави така, че 25 секунди да кара максимум на 4-а предавка, което го праща назад в колоната. Хамилтън успява да навакса до 7-о място и това му носи 2 точки, но му е нужно петото.

Райконен печели последните и става шампион, след като Алонсо, чиито отношения с Макларън са напълно разбити, завършва едва трети. Това е и последната засега титла при пилотите на Ферари.

2010 – първият триумф на Фетел

Тук с шансове са дори четирима пилоти, макар и тези на 4-ият – Хамилтън, да са по-скоро теоретични. В дебютния си сезон с Ферари Фернандо Алонсо влиза в последното състезание с преднина от съответно 8 и 15 точки пред пилотите на Ред Бул Марк Уебър и Себастиан Фетел. Хамилтън е 4-и с изоставане от 24.

Фетел печели състезанието в Абу Даби, но дори това нямаше да спре Алонсо, ако не беше грешката на Ферари. От скудерията го карат да влезе в бокса, за да покрие стратегията на Уебър. Алонсо остава зад Виталий Петров (Рено) в остатъка от състезанието. Той завършва 7-и, Уебър е 8-и, а Фетел измъква титлата пред двамата. Това е първата от 4-те титли на Фетел, а днес Макс Верстапен ще се надява на подобен обрат.