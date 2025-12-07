М алена Замфирова и Радослав Янков влязоха във финалите и на втория старт за сезона в Световната купа по алпийски сноуборд в Милин, Китай. След подиума вчера днес 16-годишната ни звезда зае осмо място в квалификациите на паралелен гигантски слалом и излезе на осминафинала срещу опитната Джули Цог, Швейцария. В него тя стартира много агресивно, но малшанс я извади от идеалната линия, след което последва и падане.

Цог пък стигна до големия финал, който загуби от Цубаки Мики, Япония. Малена зае девето място в класирането днес и със спечелените днес 29 точки вече има 89 и след първите 2 старта е седма в класирането за Световната купа. Лидерки с по 140 т са Лучия Далмасо, Италия и Цубаки Мики.

При мъжете Радо Янков даде 11-то време в квалификацията. На осминафинала той излезе срещу Щефан Баумайстер, Германия, който караше по по-бързото червено трасе. В крайна сметка Янков изостана на финала с 0,19 сек и зае 13-то място в крайното класиране. Баумайстер кара в големия финал, но не завърши, а първи днес е Милко Феличети. В класирането за Световната купа след 2 от общо 18 старта води Маурицио Бормолини, Италия със 160 т. Радо Янков е 13-ти с 38 точки. Следващите стартове за СК са в Кортина на 13-ти декември отново в олимпийската дисциплина паралелен гигантски слалом.

