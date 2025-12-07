С портист завърши сезона с трета поредна победа. При това "шоколадите" отново вкараха 3 гола - 3:1 над Марек. Всички голове паднаха през първата част, а двата отбора завършиха мача с по 10 човека.

В 10-ата минута Юри Пинейро отбеляза за 1:0, а в 28-ата отново той вкара и второ попадение. Гостите изравниха чрез Симеон Вешев в 31-ата минута, но Ивелин Георгиев вкара трети гол в 38-ата.

Етър пък задълбочи кризата в Севлиево и си тръгна с успех 1:0 в регионалното дерби край река Росица. Герой стана Тома Ушагелов с попадението си в 69-ата минута. Вторите отбори на Лудогорец и ЦСКА пък не излъчиха победител - 0:0. За "орлите" обаче няма да има почивка. Предстои им отложен мач с Хебър.