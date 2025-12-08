Р еал Мадрид стана за смях, губейки с 0:2 от Селта Виго при своето завръщане на „Сантиаго Бернабеу“ след шест поредни гостувания. Два гола реализира Вилиот Сведберг. Левите бекове Фран Гарсия и Алваро Карера бяха изгонени.

Играчоте на Шаби Алонсо вече изостават на 4 точки от шампиона и лидер Барселона, заемайки втората позиция с актив от 36 точки. Галисийци, които наскоро допуснаха поражение с 2:3 от Лудогорец в Разград в Лига Европа, се намират на десето място с 19 точки.

Само преди месец "белите" водеха с 5 точки пред каталунците, а сега изостават с 4. Това ясно показва регреса в мадридския гранд.