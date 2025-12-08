Р омантичната идилия между Бракстън Бериос и Аликс Ърл продължи малко повече от две години.

Източник на Page Six разкри, че звездата от НФЛ и инфлуенсърката са се разделили.

Решението било взаимно и не е имало скандали. Слуховете, че отношенията между двойката са претърпели коренен обрат, тръгнаха, след като играчът на Хюстън Тексънс не присъства на финала на популярно танцувално шоу, в което участва любимата му. Бракстън все пак подкрепи с видеоклип в профила си в социалните мрежи Аликс, което показва, че не са приключили връзката си с лоши чувства.

Двамата започнаха да се срещат през май 2023 г. и изглеждаха щастливи заедно. Преди да се влюби в Ърл, носителят на Супербоул излизаше със София Кълпо, сестра на актрисата и модел Оливия Кълпо. Иначе в професионален план кариерата на Бракстън преминава в Ню Инглънд Пейтриътс, Ню Йорк Джетс и Маями Долфинс.