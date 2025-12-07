"Изключителни хора са събрани в отбора, както в спортно-технически план, така и в човешки. Изиграхме суперинтелигентно мача", обяви треньорът на Левски Хулио Веласкес след победата. "Беше трудно за задържаме топката дълго време и отборът показа, че може да стои добре подреден, да показва търпение. Имахме сериозно отношение в моменти, в които губихме топката и си я връщахме веднага. Отведохме срещата в посоката, в която ние искаме, благодарение на момчетата. От много важни моменти дойдоха втория и третия гол. Помагат изключително в такива двубои", продължи Мислителя от Саламанка.

"Още от първата минута отборът игра много спокойно и зряло. Основният проблем в този вид спорт и в живота е, че не винаги можеш да побеждаваш. Едно е да се бориш и да излизаш винаги за победа, но винаги трябва да оставаш в баланс, когато завършиш наравно или губиш. Това помага да имаме здрав и зрял колектив. Чувствам се горд с играчите", категоричен бе той.

"Няма какво да кажа за промените. Възползваме се от правилата на играта", каза Веласкес по повод упреците, че не е избрал правилните 11 за Славия. Той бе категоричен, че Левски няма да подцени Витоша в четвъртък.