"Трябва да направят формата на световното с 200 отбора, за може и България да се класира, но това е в рамките на шегата, макар че не е толкова смешно. Гледайки групите и че Кюрасао е на световно първенство с население от 150 000 души, това е срамно и жалко, но това е истината и трябва да я живеем с нея, и да се надяваме“, отчете бившият национал Благой Георгиев.

„Всеки иска да е в националния отбор и сред големите, но в последните години е мъка. Искам да призова и Александър Димитров, и футболистите, които в момента са част от него, да не се главозамайват от двата добри мача, които направихме. Те бяха протоколни. Трябва ни много работа, хубавото е, че новият селекционер познава всички футболисти, минали през младежкия национален отбор. Чака ни много работа, само така можем да отлепим от дъното, защото в момента сме точно там. За да направим нещо, трябва да изкореним всичко и да започнем от самото начало с младите футболисти. Естествено, не става само с млади, защото трябва да има по-опитен играч, който да подсказва. Нали се стремим да направим нов отбор с млади футболисти, който да ни радва в продължение на години", коментира той пред БНТ.