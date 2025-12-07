Н икола Цолов завърши там, откъдето тръгна във второто си състезание във Формула 2. Родният ас бе 12-и, но успя да стигне до деветата позиция. Той обаче си издейства ново наказание и в крайна сметка бе свален с три места надолу. 

Състезанието за голямата награда в Абу Даби бе спечелено от Джошуа Дюрксен, а Инвикта, с шампиона Леонардо Форнароли и Роман Станек, спечели отборната титла в последния старт за годината.  

цолов състезание Абу Даби