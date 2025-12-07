Ф ормула 1 има нов шампион!  Ландо Норис спечели за първи път в своята кариера стигна до титлата във Формула 1. Той завърши трети в Абу Даби,  което му стигна, за да прегърне златния глобус.  Британецът стартира от втората позиция зад Макс Верстапен, но още в първата обиколка бе изпреварен от Оскар Пиастри

Това обаче не притесни Норис, който кара, за да завърши на тази позиция.  Четвърти в Гран При на Абу Даби завърши Шарл Леклер.  Пети бе Джордж Ръсел, а точки от последното състезание за сезона взеха още Фернандо Алонсо, Естебан Окон, Люис Хамилтън, Ланс Строл и Оливър Беарман.

 

Формула 1 Ландо Норис титла