Ф ормула 1 има нов шампион! Ландо Норис спечели за първи път в своята кариера стигна до титлата във Формула 1. Той завърши трети в Абу Даби, което му стигна, за да прегърне златния глобус. Британецът стартира от втората позиция зад Макс Верстапен, но още в първата обиколка бе изпреварен от Оскар Пиастри
LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! 🏆#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Rg4cc4OwlU— Formula 1 (@F1) December 7, 2025
Това обаче не притесни Норис, който кара, за да завърши на тази позиция. Четвърти в Гран При на Абу Даби завърши Шарл Леклер. Пети бе Джордж Ръсел, а точки от последното състезание за сезона взеха още Фернандо Алонсо, Естебан Окон, Люис Хамилтън, Ланс Строл и Оливър Беарман.
Land🍩#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/DGpMUv4FUS— Formula 1 (@F1) December 7, 2025