В ладимир Зографски продължи със страхотното си представяне в Световната купа по ски скокове. Българинът завърши шести във втората индивидуaлна надпревара във Висла, Полша. В събота Зографски остана 11. В първия си скок най-добрият български ски скачач постигна 129.5 метра, което му отреди седма позиция.
Във втория кръг Зографски се приземи на 130 метра и спечели едно място, като събра общ сбор от 268.7 точки. Миналия уикенд в Рука българинът записа най-добрият резултат в кариерата си. Във Финландия Зографски завърши четвърти. Домен Превц записа втора победа във Висла. Той изпревари Рьою Кобаяши и Филип Раймунд.