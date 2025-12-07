Н емислимото се случи. Гьозтепе и Станимир Стоилов записаха първа загуба у дома. Крепостта на Мъри бе превзета от Трабзонспорт. Ордата от Черно море ликува с 2:1 в Измир. Това бе шести успех на "синьо-червените" в гостуванията от общо 8 от началото на сезона. И с него те подобриха рекорда си от най-добри постижения далеч от дома.
In tonight's match between Göztepe and Trabzonspor in the Turkish Football Super League, the ball was cleared off the line three times in a matter of seconds.
Албанецът Ернест Мучи даде преднина от 2 гола за черноморците. Антони Денис даде някаква надежда на домакините, които направиха огромни пропуски. Така Трабзонспор излезе втори, а Гьозтепе продължава да е четвърти.