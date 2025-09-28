З вездата на Барселона и националния отбор на Испания Ламин Ямал имал специален календар, по който организира срещи с различни мацки.

За това разкри едно от последните гаджета на 18-годишния нападател – Фати Васкес.

„Преди да излезе с мен, Ямал беше с друго момиче предния ден. Забелязах го от снимки, които бяха публикувани. Това момиче ми се обади и ме попита: „Беше ли с Ламин? Аз си тръгнах ден преди теб. Агентът (Жерже Мендеш – б.а.) му води дневника и организира срещите му с момичетата, с които излиза. Той има календар за жени“, сподели инфлуенсърката Васкес.

Ямал се виждаше с нея в началото на лятото, а след това я замени с аржентинската рапърка Ники Никол.