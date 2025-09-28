С ърбин от Швейцария и словак ще ръководят финала между България и Италия. Срещата започва в 13,30 часа и може да я наблюдавате пряко по NOVA. Първи рефер на двубоя ще бъде Владимир Симонович, я негов партньор – Юрай Мокри от Словакия.

До момента Владимир Симонович е свирил в две срещи на България, като и двете бяха във фазата на директните елиминации. Той беше втори рефер на епичната ни битка със САЩ, а вчера беше първи на полуфинала срещу Чехия. В същото време Юрай Мокри е имал наряд само на 1 двубой на нашите - първата среща с Германия.

Двамата имат обаче по три двубоя на Италия до момента на Мондиала, включително и загубата на италианците от Белгия в груповата фаза, когато Юрай Мокри беше първи съдия, а Владимир Симонович му помагаше.