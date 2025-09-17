Треньорът на Лудогорец Руи Мота има огромни проблеми за дербито с Левски. Освен, че неговото бъдеще изглежда изключително несигурно и при загуба може да стегне куфарите за Португалия, той почти сигурно няма да може да използва трима от основните си играчи. Става дума за Антон Недялков, Бърнард Текпетей и Иван Йорданов. Капитанът на тима не игра срещу Локо Пд (1:1), а шансът да излезе на „Герена“ е повече от малък. Вероятно той ще бъде запазен за гостуването на Малмьо другата сряда. Текпетей, който бе титуляр на „Лаута“, напусна контузен, след като Ивайло Иванов настъпи глезена му и получи червен картон. Почти няма шанс Текпетей да бъде титуляр, защото трудно може да издържи 90 минути, като има малък шанс да влезе след почивката при негативен резултат.

Проблем е и отсъствието на Иван Йорданов. По принцип той не е със статут на титуляр, но е идеален за запълване на дупки и беше гласен за титуляр отляво на защитата, тъй като Антон Недялков няма да играе. Сега се очаква на този фланг да започне Сон, а отдясно да бъде шведският национал Йоел Андерсон, който записа едва няколко минути срещу Локо Пд, защото тъкмо се възстанови от контузия.

