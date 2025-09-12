Б ившият футболист на Левски и любимец на феновете Валери Домовчийски разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящата среща на тима с Локо Сф. Той коментира и шансовете на „сините“ да стигнат до така мечтаната шампионска титла на България. „Мисля, че Левски има всички сили да успее да се наложи в този двубой. Очаквам един интересен мач и дано „сините“ да успеят да се наложат. Да, доста от играчите не успяха да починат по време на паузата за националите. Въпреки това си мисля, че имат време за възстановяване. Освен това съм на мнение, че в Левски има достатъчно футболисти, които да заемат мястото на някой, който е изморен или има болки".

"Може и да има футболисти, които да имат нужда от почивка, но със сигурност съм на мнение, че на тяхно място има други, които да се представят също на добро ниво и да помогнат на тима да победи. Локо Сф има опасни футболисти в редиците си и трябва момчетата да са внимателни. Те доста често разчитат на статични положения. Станислав Генчев показа, че неговите отбори често се възползват от такива ситуации. Демонстрира го и тогава, когато беше начело на Левски. С това трябва да са внимателни и концентрирани, както във всеки един двубой. Момчетата трябва да са на 100% подготвени. Левски играе добре. Дадоха се заявки за шампионска титла, но трябва да сме реалисти. Това много трудно ще се постигне, но във футбола всичко става и ние трябва да вярваме. Аз съм сигурен, че Левски ще се бори докрай, за да успее. Стискам им палци и ще се радваме всички, ако това се случи. Вече от много години не сме били на върха и е време това да се промени! Няма да е лесно, но не е невъзможно. Всички се надяваме Левски да свали Лудогорец от трона!“, заяви Домовчийски.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Още мнения четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX