С тарши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде редовния си брифинг. Този път той бе преди дербито с Локо София утре. От началото на сезона "сините" записаха пет победи и едно равенство и делят първото място в класирането с Лудогорец, който също има 16 точки в актива си.

"Тези периоди са малко по-различни, защото по това време не разполагаш с всички футболисти, тъй като много от тях са заети с националните си отбори. С останалите играчи използвахме времето за възстановяване, почивка и тренировки, разбира се. Свършихме добра работа. Подходът за всеки един от националите е индивидуален. В края на тази седмица се намираме в много добра кондиция", започна Веласкес. "Никога не се знае дали паузата идва в добър или лош момент. Адаптираме се към ситуацията. Възползваме се по най-добрия начин и гледаме напред. На мен лично ми харесва постоянно да сме в игрови ритъм. За играчите е важно да има такива моменти за почивка.

"Нямаме контузени към този момент. Не всички са в еднаква кондиция. Охене се завръща от контузия и включването му към основната група става по различен начин. Акрам се присъедини към нас след период, в който не е имал официални мачове. Вече тренира с нас, но няма как да е в тази кондиция, както останалите. Отделни играчи имат своите специфики по отношение на кондиционното състояние. Ще изберем най-подходящите състезатели, които да включим в групата за мача утре вечер", продължи испанският специалист.

"Публично никога не бих си позволил да коментирам какво ни липсва и какво не. Моята работа е да извадя най-доброто от това, с което разполагам. Доволен съм от начина, по който се представят всички играчи. Със сигурност познаваме добре противника, тъй като това е наша отговорност и задължение. Сериозен, прагматичен отбор. Отбор, който стъпва в основата на разбирането за здравата защита. Защитават се с много хора. Преливат в атака, атакуват от втора позиция. Здрав отбор, с ясни идеи за играта и изграден стил. Ние трябва да изиграем добре мача и да бъдем умни. Трябва да се възползваме от пространствата".

"Аз съм изключително доволен от Вуцов. Същото мога да кажа и за Мартин и Оги. Мисля, че е страхотен вратар и му се доверявам напълно. Сигурен вратар, който идеално пасва на нашия стил на игра. Отличен работник и прекрасен човек. Изключително жестоко е да се фокусираме, когато има грешка или не се получават нещата при определен играч. И в добро, и в лошо всички са заедно. В този случай говорим за доста класен вратар. За нас е изключителен късмет, че имаме вратар като него".

"Едва започна първенството. Остава още много до края. Ако мислим, че сме направили нещо кой знае какво към този момент, жестоко сме се объркали. Нашата цел е да се подобряваме с всеки изминал ден. Най-важното е къде ще се намираме в края на сезона.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX