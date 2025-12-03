Н аставникът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди утрешното гостуване на тима срещу Славия в най-старото столично дерби, което ще се играе на 4 декември от 18:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“.

Веласкес разкри ситуацията около възстановяващите се играчи: „Ради Кирилов и Фабиен тренират наравно с останалите. Двамата са опция за утрешния мач да попаднат в групата. Утре ще вземем това решение.“

Треньорът подчерта подготовката и важността на анализа в сгъстения цикъл: „Отборът е подготвен. В този вид натоварени седмици най-важен е анализът – какво си направил в предишния мач и анализът на следващия противник. Да се възстановиш добре и да се възползваш максимално от времето за тренировки. Подготвени сме максимално добре за утрешния мач.“

Той коментира и представянето на тима, както и формата на Славия: „Щастливи сме, получават ни се добре нещата. И друг път съм го казвал – ден за ден. Винаги търсим къде да се подобрим и да изпитваме удоволствие от работата.“

„Не обичам да правя сравнения между треньорите. Сега резултатите на Славия са доста добри. Не е лесно да печелиш мачове, още повече пет поредни. Това им се дължи на различни фактори и трябва да им отдадем заслуженото. Но това ни прави и по-отговорни към утрешния мач.“

Веласкес подчерта, че няма да съобразява състава си със състоянието на терена: „В този случай няма да съобразя как ще изглежда терена при избора ми на стартов състав. Ще изберем 11-те на база нашата идея, това какво представлява противникът и физическото натоварване.“

Той допълни, че вече е взел решение за титулярите: „Наясно съм със състава за утре. Даваме си сметка, че мачът продължава 95–98 минути. Важно е както кои ще започнат, така и кои ще влязат от резервната скамейка.“